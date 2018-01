Winterstop? De derde divisie begint alweer

Al zouden ze het willen, het kan bijna niet. De zon opzoeken in de winterstop, zoals nagenoeg alle eredivisionisten doen, is voor teams uit de derde divisie nauwelijks haalbaar. "Of we hadden oud en nieuw ergens met elkaar moeten vieren. Maar dat gaat ook wel weer wat ver", zegt Quick'20-keeper Felix van Berkel.

Het vuurwerk na de jaarwisseling was nauwelijks opgeruimd, de oliebollen lagen nog in de schaal, of hij en z'n teamgenoten stonden alweer op het veld. "Op 2 januari was de eerste training. Van een winterstop is bijna geen sprake."

Vreemd

Ook HSC traint sinds 2 januari weer. "Echt vroeg, en het voelde ook wat vreemd. Maar je zult wel moeten met al die wedstrijden in het vooruitzicht", reageert middenvelder Bas te Hogt. "Mensen in mijn omgeving kijken wel vreemd op als ze horen hoeveel tijd ik met voetbal bezig ben. We begonnen eerder dan de meeste profclubs."

Lekkere gevoel

Aanstaande zondag staat de eerste competitiewedstrijd van 2018 op de rol. HSC speelt uit bij Dongen (nabij Breda), Quick gaat in Oostzaan (boven Amsterdam) op bezoek bij OFC. "Aan de ene kant was een weekje langer vrij lekker geweest", reageert Van Berkel. "Aan de andere kant sloten we 2017 af met prima spel en eindelijk de eerste overwinning. Dat lekkere gevoel wil je graag een vasthouden en een vervolg geven. Als je het op die manier bekijkt, is het juist goed om zondag alweer te beginnen."

Agenda propvol

Vijftien wedstrijden gespeeld voor de winterstop, nog negentien te gaan voor Quick in 2018. De agenda zit de komende maanden propvol. De laatste speelronde in de derde divisie is op zondag 27 mei. Tot die tijd zijn de Oldenzalers welgeteld één keer vrij: op zondag 11 februari (het carnavalsweekeinde). "Drie keer per week trainen, zondag vaak de hele dag weg... Echt amateurvoetbal kun je het niet meer noemen. Eerder semiprof", aldus Felix van Berkel. Klagen doet hij overigens niet. "Je weet dat er achttien teams in de derde divisie zitten en er dus 34 wedstrijden op het programma staan. Ik vind het vooral een uitdaging om op zo'n hoog niveau te mogen spelen."

Ter Hogt gebruikt woorden van eenzelfde strekking. "Ik voetbal voor m'n plezier, het geeft me veel voldoening. Dan is het niet erg dat je daarnaast nauwelijks nog vrije tijd hebt. Hoewel we sportief gezien wel meer van het seizoen hadden verwacht."

Wisselvallig

Want de twee hoogst spelende amateurteams uit de regio kunnen in 2018 wel wat opstekers gebruiken. HSC staat dertiende en moet snel punten pakken om niet in de gevarenzone te komen. "We komen niet in gevaar", zegt Ter Hogt. "Maar als je eenmaal wat lager staat, is het lastig om daar weg te komen. Ons spel is te wisselvallig."