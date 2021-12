Winterstop in het amateurvoetbal: wat viel er tot nu toe op?

Sportclub Neede wint eindelijk een derby: ‘Andere weg ingeslagen’

NEEDE – Vierdeklassers Sportclub Neede en Sportclub Rekken troffen elkaar zaterdagavond in een onderling duel, dat eindigde in 2-1 voor Neede. De ploeg van Nick van der Luyt en Maarten te Velthuis was na negentig minuten de meest gelukkige en hield de drie punten in eigen huis. ,,Dat we eindelijk een derby winnen is wel heel erg lekker”, aldus Van der Luyt.

21 november