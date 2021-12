Winterstop? Vasse hoopt nog te kunnen voetballen én een prijs te winnen

VASSE - Voor nagenoeg alle clubs in het amateurvoetbal is de winterstop al begonnen, maar sommige teams uit de regio moeten dit weekeinde (vooralsnog) wel aan de bak. Zo speelt vierdeklasser Vasse zondag thuis tegen SV Almelo.

Een weekje ’s avonds niet kunnen trainen vanwege de nieuwe coronamaatregelen? Ideaal is anders, maar volgens Vasse-trainer Nico Eshuis ook geen ramp. ,,De groep is fit en wil zondag heel graag voetballen. Als de weersomstandigheden het toelaten, we hebben geen kunstgras bij Vasse, gaan we dat ook doen”, zegt de coach.

Mooie kans

Maandagavond maakte de KNVB bekend dat er dit weekeinde geen reguliere competitie zou zijn, maar dat er door de bond wel op vrijwillige basis inhaalduels werden gepland. Zo snel als die wedstrijden op de agenda kwamen, zou gauw vlogen ze er ook weer uit. De lange lijst inhaalduels werd korter en korter en er bleven (vooralsnog) welgeteld drie potjes over: SVVN - Hardenberg’85 (zaterdag, derde klasse D), Vasse - Almelo (zondag, vierde klasse A) en Mariënheem - ’t Centrum (zondag, vijfde klasse A). ,,Volgens mij zit je op voetbal om te kunnen voetballen, wij zien dit als een mooie kans om nog een keer voor de winterstop te kunnen spelen”, zegt Eshuis.

Donderdag werd duidelijk dat na dit weekeinde sowieso alle competities in de hoogste klassen stil komen te liggen. Vasse - Almelo is dus met recht één van de laatste potjes uit 2021. Eentje met ook nog grote belangen. Vasse heeft een kans op de periodetitel. ,,Dan moeten we wel met vier goals verschil winnen”, weet Eshuis. ,,Die periode winnen is geen doel op zich, maar het zou natuurlijk wel heel mooi zijn.”

Koploper?

Bij een gelijkspel of overwinning gaat Vasse sowieso wel als koploper het nieuwe jaar in. ,,Dat is ook een reden om te willen spelen. Voor een kleine club als Vasse zou het geweldig zijn om bovenaan te staan in de vierde klasse.”

De laatste dagen is keihard door de mensen bij de club gewerkt aan het zo optimaal mogelijk houden van de grasmat. ,,Er mag weliswaar geen publiek bij aanwezig zijn, maar iedereen is wel bezig met dit duel. Mooi om te zien”, aldus Eshuis.,,Als het doorgaat, is het aan ons om het ook een succes te laten worden.”