Wouda ook komend seizoen trainer Excelsior’31: ‘Alle vertrouwen dat de stijgende lijn spoedig wordt ingezet’

Wouda is sinds de zomer van 2020 trainer van Excelsior’31, zijn eerste klus als hoofdcoach. Dit seizoen gaat het niet best, Excelsior’31 staat onderaan in de derde divisie. De laatste zege in de competitie was bijna drie maanden geleden (3 september). „Hoewel dit seizoen de resultaten tot nu toe helaas achterblijven bij de verwachtingen van alle partijen, hebben we er alle vertrouwen in dat de stijgende lijn spoedig wordt ingezet”, aldus Excelsior’31 in een verklaring. „De spelers zijn tevreden over de manier van spelen, de discipline binnen het elftal en de heldere communicatie van de trainer. Ook de samenwerking met het bestuur en de technische commissie verloopt goed.”