Wouda twee jaar langer trainer Excelsior’31

Vertrek­kend voorzitter Erik Heuver van De Zweef in Nijverdal kan weer een biertje drinken in de derde helft

30 oktober Erik Heuver (55) is een Zwever is hart en nieren. De Nijverdaller is 47 jaar lid van De Zweef, dat hij omschrijft als ‘de mooiste club die er is’. Heuver was twaalf jaar als voorzitter hét boegbeeld van de grootste voetbalclub van Nijverdal en nam begin deze week officieel afscheid. „Nu kan ik na de wedstrijd tenminste weer rustig een biertje drinken.”