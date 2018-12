Wout Blasman per direct van GVVV naar RKZVC

Terborgenaar Blasman maakte afgelopen zomer de overstap van hoofdklasser Silvolde naar GVVV in Veenendaal. De spits kwam bij de tweededivisionist uit Veenendaal in de eerste seizoenshelft echter amper aan spelen toe. Hij moest het doen met een aantal invalbeurten en scoorde éénmaal in de tweede divisie.

Omdat Blasman in het bezit is van een contract, mag hij in de winterstop verhuurd worden aan een andere club. Dat is RKZVC geworden. ,,Het is keurig geregeld door de besturen van beide clubs", zegt RKZVC-trainer Laurens Knippenborg. ,,Ik ben heel blij met de komst van Wout. Wij hebben ambities (RKZVC staat tweede in de hoofdklasse A van het zondagvoetbal) en Wout is een echte aanwinst.”