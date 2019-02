Wouter Lankheet verlaat Longa’30 met pijn in het hart

Toen hij in de zomer, na vier jaar vooral tweede keus te zijn geweest bij HSC’21, voor Longa’30 koos, wist hij bijna een ding zeker. „Hier ga ik minimaal twee a drie jaar spelen”, zegt Lankheet. De Haaksbergenaar, die in Lichtenvoorde werkt, had het geweldig naar de zin bij de Achterhoekse eersteklasser. „Longa is echt een prachtige club. Daarom heb ik er ook echt moeite mee gehad om deze beslissing te nemen.” Maar de lokroep van HSC vanuit de derde divisie kon hij niet weerstaan. „Ik wil er graag alles uithalen wat er in zit en als je dan op dat niveau kunt spelen, dan moet je daar voor gaan. Bovendien wil ik nog wel graag aan wat mensen laten zien dat ik eigenlijk geen tussenstap nodig had om in het eerste elftal van HSC te komen. Die stap had ik graag in een keer willen zetten.”