WVV'34 viert kampioenschap na winst bij EMOS

,,We zijn de terechte kampioen, over het hele seizoen bekeken'', sprak trainer Roy Workel van WVV'34. ,,We stonden twaalf punten voor met nog vier wedstrijden te gaan, maar de spanning was toch wel voelbaar.'' Uiteindelijk scoorde Hamoudi Jaafil na ruim een half uur spelen de enige treffer van de wedstrijd. Na afloop ontstond er een groot feest op het veld van EMOS. ,,We gaan zo terug naar Hengevelde en daar zullen we worden opgewacht. Daar staat ons nog genoeg te wachten.'' Het is voor Workel pas het eerste seizoen als hoofdtrainer. ,,Om dan meteen kampioen te worden is wel uniek. Ik werk ook met een geweldige begeleiding.''

Statement

Vorig seizoen degradeerde WVV'34 na een bizarre ontknoping tegen Hengelo naar de vierde klasse. Nu keert de ploeg terug naar de derde klasse. ,,Dat is voor deze groep niets nieuws. We zullen te maken krijgen met goede tegenstanders, maar ik denk dat we daarin wel een statement kunnen maken. Het is nog even kijken hoe dat precies gaat, want ik weet ook niet wat de spelersgroep gaat doen. Er zitten wel een paar jongens in de selectie nu die twijfelen. We krijgen er in ieder geval drie spelers uit de jeugd bij.''