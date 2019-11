Zaalvoetballers Excelsior‘31 niet met hoofd in de wolken: handhaving blijft doel

Dat Excelsior überhaupt meestrijdt om de prijzen, vormt nogal een contrast met vorig seizoen. In de eerste divisie eindigde het gepromoveerde Excelsior destijds op een achtste plaats. De goede start die de Rijssenaren dit seizoen kennen komt enigszins als een verrassing, moet Borghuis bekennen. De selectie van de eerstedivisionist kende afgelopen zomer immers het nodige verloop. Het was daarom afwachten hoe sterk het vernieuwde Excelsior zou zijn. Anderzijds is Borghuis niet geheel verbaasd over de sterke competitiestart van zijn ploeg. "Eind vorig seizoen hebben we het tegen de topploegen redelijk gedaan. We weten wat we kunnen.”



Borghuis, bezig aan zijn vijfde seizoen, vindt daarnaast dat zijn ploeg stabieler is geworden. Spelers beschikken bovendien over een jaar meer ervaring op het tweede niveau van Nederland. "En vorig seizoen speelden we in de eerste divisie zuid. Nu spelen we richting Noord-Holland, Groningen en Friesland. Ik denk dat deze competitie makkelijker is dan de eerste divisie zuid. Daarin had je vorig seizoen echt ploegen die er bovenuit staken. Bijvoorbeeld De Hommel. Die zijn vorig jaar gepromoveerd en doen nu mee in de top van de eredivisie.”



De doelstelling blijft desondanks hetzelfde, zo benadrukt Borghuis. Handhaving is nog altijd het doel. Hij hoopt dat Excelsior zich weet te ontwikkelen tot een stabiele eerstedivisionist. Van de eredivisie wordt in Rijssen niet gedroomd. Zelfs niet stiekem. "Wij hebben op dit moment niets te zoeken in de eredivisie. We zouden dan elke week dik verliezen.”



In zijn werk is Borghuis wel actief in de eredivisie. De 34-jarige Excelsiorspeler werkt sinds twee jaar als fysiektrainer bij PEC Zwolle. Daar houdt hij zich onder meer bezig met het verzorgen van de warming-up en de data-analyses. Soms is het een uitdaging om zijn werkzaamheden te combineren met het spelen in de zaal.



Evenals vorig seizoen leggen de spelers van Excelsior ook dit jaar veel kilometers af. In het eerste duel na de winterstop wacht bijvoorbeeld het treffen met Texel 94. ,,De jongens van het tweede gaan dan ook mee. We blijven dan op Texel overnachten. Daar maken we meteen een teamuitje van."