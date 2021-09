Zaterdag is nu de mooiste dag van de week voor voetbalvereniging EGVV

Oproep: De Twentsche Courant Tubantia zoekt freelance sportredac­teu­ren

23 augustus ENSCHEDE - Droomde jij altijd al van een baan als sportverslaggever? Dit is jouw kans! De Twentsche Courant Tubantia is op zoek naar enthousiaste freelancers die sportwedstrijden willen verslaan, maar ook het verhaal achter de sport(er) kunnen vinden. Online en in print, in woord én beeld.