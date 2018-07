Zaterdag loting KNVB Beker: amateurclubs trappen af

Aanstaande zaterdag ( 7 juli) is in Zeist de loting voor de eerste en tweede kwalificatieronde in de KNVB Beker. In totaal gaan 70 amateurclubs, met uit deze regio HSC'21 en Quick'20, op jacht naar een plek in het hoofdtoernooi. De eerste kwalificatieronde is in het weekeinde van 18/19 november, de duels uit ronde 2 worden gespeeld op woensdag 22 augustus, zaterdag 25 augustus en zondag 26 augustus.