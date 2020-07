Zaterdag- of zondagvoetbal? KNVB doet landelijk onderzoek onder amateurclubs

De KNVB houdt momenteel een onderzoek onder alle clubs uit het Nederlandse amateurvoetbal. Onderwerp: de wensen en mogelijkheden voor de toekomst bij het zondag- en zaterdagvoetbal. „Een belangrijk doel van de KNVB - het organiseren van spannende en aantrekkelijke competities - wordt een steeds grotere uitdaging”, laat de bond weten. „Uiteindelijk streven we ernaar om in november meer duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van het zaterdag- en zondagvoetbal.”

Weekendvoetbal

In de hoogste klasse van het amateurvoetbal, de tweede divisie, zijn zowel zaterdag- als zondagclubs vertegenwoordigd. Vanaf de derde divisie is er een scheiding. Zo zitten de twee regionale clubs niet bij elkaar in de competitie. Excelsior’31 speelt in de derde divisie zaterdag, HSC’21 in de derde divisie zondag. Er wordt al vele jaren over weekendvoetbal gesproken, maar nog altijd is er geen sprake van een mix en is er dus ook geen derby Excelsior’31 - HSC’21 mogelijk.