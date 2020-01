Zaterdag ‘voetbaldag’: hoe het voetballandschap in een paar jaar compleet veranderde

Het is een gemoedelijk gezicht: de jongste jeugdspelertjes rennen over het sportpark, ouders verzamelen zich al langs de kant van het hoofdveld en de spelers van het eerste elftal zijn in de kleedkamer, bezig met de laatste voorbereidingen voor de wedstrijd. In de Randstad leefde de overstap al langer, maar ook in Twente en de Achterhoek wordt de zaterdag de laatste jaren steeds populairder. Waar de zondag van oudsher de ‘voetbaldag’ was, neemt de zaterdag deze rol steeds meer over.