Zeeuw Siebe Schets speelt komend seizoen voor Excelsior’31: ‘Een bewuste keuze’

RIJSSEN - Excelsior’31 heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Siebe Schets. De 23-jarige aanvaller komt over van GOES en tekent een contract voor een seizoen bij de derdedivisionist. Excelsior’31 is voor Schets ‘een bewuste keuze’. De Zeeuw woont sinds kort in Denekamp.

Harry Beltman, lid van van de technische commissie van Excelsior’31: „We waren op zoek naar een aanvaller, die ook op de flanken uit de voeten kan. Met Siebe hebben we een speler aan de selectie toegevoegd die een goede opleiding heeft gehad, ervaring heeft in het profvoetbal, sterk aan de bal is, scorend vermogen heeft en op alle posities voorin uit de voeten kan.”

Opleiding

Schets kwam via SV Walcheren en JVOZ bij Feyenoord terecht. Na twee seizoenen gespeeld te hebben op Varkenoord (het complex voor de jeugdelftallen van Feyenood), keerde Schets terug naar JVOZ. In 2013 maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van FC Twente. In de winterstop van het seizoen 2017/2018 werd hij door FC Twente verhuurd aan Go Ahead Eagles. In Deventer scoorde Schets aan de lopende band in het beloftenteam. Onder trainer Jan van Staa maakte Schets zijn basisdebuut in het profvoetbal tegen RKC Waalwijk, waarin hij na twintig minuten tot scoren kwam.

Na zijn verhuurperiode maakte de aanvaller de overstap van Jong FC Twente naar FC Dordrecht. In het seizoen 2018/2019 speelde hij achttien wedstrijden voor de ‘Schapenkoppen’ in de eerste divisie. Een seizoen later ging hij naar tweededivisionist Kozakken Boys. Afgelopen zomer keerde hij terug in Zeeland bij derdedivisionist GOES.

Oosten van het land

Komende zomer maakt hij dus de overstap naar Excelsior’31. „Een bewuste keuze”, aldus Schets. „Sinds kort woon ik in Denekamp en ik heb een baan gevonden in Hengelo. Mede doordat mijn vriendin uit Enschede komt en ik veel vrienden heb hier in de buurt, was de keuze om terug te gaan naar het oosten van het land niet zo moeilijk. Ik wil nog steeds op een zo hoog mogelijk niveau voetballen en ik ben blij dat ik die kans krijg bij Excelsior’31 in de derde divisie.”

Oude bekenden

Siebe Schets komt bij Excelsior’31 een aantal oude bekenden tegen vanuit zijn tijd bij FC Twente en Go Ahead Eagles, zoals Desney Bruinink, Givan Werkhoven, Sander Thomas en Vincent Schmidt. „Excelsior’31 speelt aanvallend en verzorgd voetbal, dat spelletje ligt mij wel en ik hoop dan ook van waarde te kunnen zijn voor het team met doelpunten en assists.”