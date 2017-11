Zege die voor SVVN voelt als kampioenschap

Her beloofde op voorhand al een intense derby te worden. En dat werd het ook. Gevoed door vandalisme op Sportpark Gagelman de nacht voor het Nijverdalse onderonsje tussen DES en SVVN, werd het een duel op het scherpst van de snede. SVVN kwam als sterkste uit de burenruzie. Ondanks dat de ploeg 70 minuten met een man minder speelde, wonnen de groenen met 2-1. En dat werd gevierd als een kampioenschap. Het contrast was groot. Uitzinnige spelers in de voorste kleedkamer, hangende koppies pal ernaast. Uitgerekend op de dag dat DES tal van verbouwingen vierde en flink had uitgepakt met een 'super saturday', liet het vlaggenschip het afweten. Althans, zo voelde het voor aanvoerder Pieter Rozema. "Jammer? Dat is een understatement", somberde de 34-jarige routinier.

Vuurwerk

Ook hij zag: alle ingrediënten waren er. Honderden mensen langs de lijn, omgeven door een arsenaal aan vuurwerk, alsof het oudejaarsdag was op Sportpark Gagelman. "Ik speel hier nu zo'n vijftien seizoenen, maar zo heb ik het nog nooit meegemaakt", zei Rozema. "Het was geweldig."

Maar dat was dan ook gelijk het enige geweldige, volgens Rozema. "De club heeft zoveel energie in deze dag gestoken. Het voelt dat wij ze laten zitten, door die energie niet uit te betalen. En dat terwijl we lang met een man meer speelden."

Rozema hield geloof tot het bittere einde. De 1-2 viel nog, maar dat was te laat. Zelf stond Rozema aan de basis van de 2-0. De middenvelder veroorzaakte een strafschop. "Dat reken ik mezelf aan. Toen ik instapte wist ik al dat het te laat was", zegt hij. "Het biertje gaat straks niet zo lekker smaken."

Hoe anders was dat aan de andere kant. De platte kar stond nog net niet klaar voor een rondrit door het dorp. "Een interview? Nee, joh. We gaan feestvieren", zegt Melvin Hulsman. Maar zodra zijn wonderschone 1-0 ter sprake kwam, een bekeken volley van zo'n 20 meter met een fraai boogje over doelman Corné Hogenkamp, draaide de aanvallende middenvelder zich toch maar even om. "Want zo maak ik ze niet zo vaak", gaf hij toe.

Het betekende de opmaat naar de zege, waarmee de ploeg een flinke slag sloeg. Waar DES het naliet SVVN te passeren op de ranglijst, staat 'de Volharding', nadat het vorig jaar nog met 4-0 werd afgedroogd door DES en het gehele seizoen vocht tegen degradatie, plotseling derde op de ranglijst. "Maar we houden de voetjes op de grond. Kampioenschap? Nee joh. Eerst handhaven", zegt Hulsman.