Zelfbenoemde 'minste eraf' Delden bloeit op in vierde klasse B

Aangezien het op sportpark 't Doornbos in Buurse voor de zoveelste keer gigantisch begint te plenzen, weet de selectie en staf van Delden niet hoe snel ze de claustrofobische catecomben moeten opzoeken. Gelegenheidsaanvoerder Sven Wold bereikt als een van de laatste de kleedkamers en kijkt wat raar op als hij ook nog even met de pers mag praten. Dat is namelijk niet iets allerdaags voor de middenvelder, die met Delden nog in de krochten van de zesde klasse speelde. Nu wel, want na gisteren mag Delden zich de trotste koploper van de vierde klasse noemen.