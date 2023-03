Zelfs als Jordi Lever al juicht, blijkt de bal toch weer niet te zitten bij improductief De Tubanters

Wie wint de periodeti­tel? Komend weekeinde op prijzen­jacht in het amateur­voet­bal

Het is weliswaar niet de hoofdprijs van het seizoen, maar zeker een prachtige opsteker. Komend weekeinde valt in veel competities in het amateurvoetbal de beslissing in de tweede periode. Waar zijn de onderlinge verschillen echt minimaal?