Zelfs toeschouwer krijgt rood bij gestaakt Sportlust Glanerbrug - Grolse Boys

"Toen een speler van mij naar beneden werd getrokken speelde diezelfde speler van Sportlust Glanerbrug dat zo goed, waardoor het leek of mijn speler een overtreding maakte en een tweede gele kaart kreeg", vervolgt Magendans. "Daarna was het hek van de dam. We konden niets goed doen en daarna is de boel gestaakt. Ik weet niet precies welke kaarten er zijn gegeven en wat is opgeschreven. Ik keur het gedrag van mijn spelers niet goed, maar ik begreep de irritatie wel. De scheids wist het ook allemaal niet meer, had ik het idee. Hij gaf zelfs een toeschouwer een rode kaart toen deze persoon wat spelers wilde weghalen. Heel jammer dat het zo gelopen is."