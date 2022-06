Zinderende ontknoping in vierde klasse A aanstaande na overwinning SV Vasse op Fleringen

Wie wordt er kampioen in de vierde klasse A? Door de 3-1 overwinning donderdagavond van SV Vasse in de inhaalwedstrijd tegen Fleringen heeft die ploeg de beste papieren. Met nog één wedstrijd te gaan staan La Première en SV Vasse allebei op 57 punten, maar Vasse heeft een veel beter doelsaldo. Komende zondag valt op de slotronde de beslissing.

Vasse en Fleringen moesten een wedstrijd inhalen, doordat de ontmoeting van afgelopen zondag na een kleine twintig minuten gestaakt werd door een ernstige blessure. Door de nederlaag zondag van ‘LaP’ wist Vasse dat het de inhaalwedstrijd moest winnen om het kampioenschap in eigen hand te hebben. Tegen Fleringen maakte het elftal van Nico Eshuis geen fout. Al na een kleine tien minuten spelen in het restant, kwam Vasse op voorsprong door een treffer van Erik Rijsman. Enkele minuten later was het echter alweer 1-1 door een eigen doelpunt. De tweede helft was overduidelijk voor Vasse dat kans na kans bij elkaar voetbalde. Tien minuten voor tijd viel eindelijk die belangrijke treffer voor Vasse door Len Veelers, waarna ook nog de bevrijdende 1-3 werd gemaakt. Sam Haarhuis zag zijn vrije trap binnen vallen bij de tweede paal.

Vasse boekte een verdiende overwinning, zag ook trainer Nico Eshuis. „Het regende kans na kans, maar hun keeper (Bram Kamphuis, red.) hield Fleringen in de race. Vlak voor rust hebben we geluk dat we niet op achterstand komen, maar daarna namen we het heft in handen. Het was een goede wedstrijd met een verdiende zege”, aldus Eshuis, die bijval kreeg van Fleringen-trainer Hielke aan de Stegge. ,,Het was een vermakelijke wedstrijd, maar op het laatst hadden we een beetje pech”, zegt de oefenmeester.

Blik op de nacompetitie

Fleringen mag zich opmaken voor de nacompetitie dankzij een knappe derde plek. Tegen Vasse moest Aan de Stegge nog wel een paar belangrijke spelers missen, maar hij verwacht een fit elftal in de nacompetitie. ,,We moesten nu noodgedwongen spelen met een aantal spelers uit het tweede elftal. We hebben in de historie van de club nog nooit de kans gehad om naar de derde klasse te promoveren, dus dit is een heel mooie mogelijkheid. We gaan voor de kers op de taart”, aldus Aan de Stegge.

Eerst dorpsfeest, dan kampioenswedstrijd voor Vasse

Nico Eshuis en zijn mannen mogen zich opmaken voor de kampioenswedstrijd, zondag thuis tegen SV De Lutte. Met een doelsaldo van +12 ten opzichte van La Première lijkt Vasse alleen te hoeven winnen. Er is echter nog altijd kans voor La Première op het kampioenschap. Als Vasse op het eigen sportpark verliest en ‘LaP’ minimaal een punt pakt tegen VV Oldenzaal is die ploeg weer kampioen. Ook als Roy Bouck’s elftal het doelsaldo van +12 goed weet te maken, is het kampioenschap binnen. VV Oldenzaal verloor dit seizoen al meermaals met ruime cijfers en liet al weten na dit seizoen te stoppen met prestatievoetbal.

Eshuis ziet tot nog toe weinig spanning bij zijn elftal. ,,Eerst gaan de jongens lekker naar het dorpsfeest en dan moeten we er maandag écht staan tegen De Lutte. We moeten winnen, maar ik wil niet te veel druk op de schouders van de jongens leggen. We moeten gewoon volle bak gaan, dan komt het allemaal goed”, besloot Eshuis.

Fleringen - Vasse 1-3 (1-1). Rijsman 0-1, eigen doelpunt 1-1, Veelers 1-2, Sam Haarhuis 1-3.