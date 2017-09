Zo vergaat het SDC'12, DRC 2012 en Juventa'12 vijf jaar na de fusie

Wat is de grootste verandering?

DRC: "We zijn met een enorme tegenvaller begonnen. Door de fusie zijn veel leden van Rietvogels en DVO weggegaan. Zij waren het niet eens met de fusie. Daardoor begonnen we met een veel kleiner ledenaantal dan we hadden gehoopt. Het zijn er nu zo'n 130. Gelukkig trekt het iets aan."

Juventa: "We moesten wennen aan elkaar. De mensen van Wierden voelden zich in het begin meer gast dan dat ze zich thuis voelden. Inmiddels is de club een eenheid."

SDC: "We moesten van een zaterdag- en een zondagclub één vereniging maken. Ook moesten de leden van Sportclub Denekamp verhuizen. Een jaar na de fusie werd het sportpark van het voormalige Sportclub Denekamp namelijk gesloten."

Wat is het grootste pluspunt?

DRC: "Poeh, dat kan ik zo niet zeggen. Gelukkig zijn we de laatste jaren stabiel gebleven. Een ander pluspunt is misschien wel dat er nu nog een voetbalclub bestaat. Zonder fusie hadden Rietvogels en DVO misschien niet meer bestaan."

Juventa: "Er zijn meerdere positieve dingen. Het ledenaantal ging omhoog. Dat is nu tussen de 850 en 900. Ook de selectie werd breder."

SDC: "Er wordt niet meer aan elkaars spelers getrokken. Dat gebeurde vroeger. Een ander pluspunt is dat we allemaal bij elkaar op één complex zitten."

Quote Alles moet beter. Ik denk dat het wel zeven tot acht jaar duurt voordat de club echt stabiel is Jan Egberink, voorzitter DRC'12

Wat moet er nog beter?

DRC: "Alles moet beter. Ik denk dat het wel zeven tot acht jaar duurt voordat de club echt stabiel is. We hebben in elk geval weer jeugd. Er zijn nu twee jeugdteams. Die hadden we vorig seizoen nog niet. We willen meer jeugd."

Juventa: "De communicatie. Maar ik weet niet of dat met de fusie te maken heeft. Er hoeft bijvoorbeeld niet op meerdere avonden als afsluiting van de eerste competitiehelft en het seizoen iets feestelijks georganiseerd te worden. Dat kan ook op één avond als dat duidelijk kenbaar wordt gemaakt."

SDC: "Ik denk weinig. We hebben gehandeld naar het fusieprotocol zoals dat van tevoren is opgesteld. Bij ouderen zit er misschien nog iets oud zeer, maar dat stelt eigenlijk niets voor. Er wordt dan bijvoorbeeld gezegd: een blauw (van Sportclub Denekamp, red.) of groen (DOS'19) shirt zou mooier zijn geweest."

Waar hebben jullie je op verkeken?

DRC: "De leegloop in 2012. We hadden nooit verwacht dat er zoveel mensen weg zouden gaan."

Juventa: "Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik denk dat iedereen tevreden is over de fusie en de afgelopen jaren. Ik heb niet het gevoel dat er oud zeer zit."

SDC: "Al het werk. In de commissies waren er weleens botsingen omdat iedereen zijn eigen manier van werken gewend was. Er zijn om die redenen ook enkele mensen vertrokken."