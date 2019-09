Zorgt Excelsior'31 tegen FC Utrecht voor een bekerstunt? Waarom niet!

Derdedivisionist Excelsior’31 speelde in het verleden al vaker tegen profclubs in het verleden. In 2013 was Heracles op een volgepakt sportpark De Koerbelt te sterk (2-5). Maar Excelsior zorgde ook meerdere keren voor een stunt in de beker. Zo won de ploeg al eens van Willem II (2-1) en Excelsior Rotterdam (4-3). Om alvast in de bekerstemming te komen een beeldverslag van eerdere duels.