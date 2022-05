14-jarige golfer uit Oekraïne imponeert Dutch Open-directeur Daan Slooter: ‘Lev is een speciale’

Op de Soudal Open in Antwerpen was hij dé sensatie van het toernooi. Twee weken later slaagt Lev Grinberg (Oekraïne) er op de openingsdag van de 102de editie van het Dutch Open er niet in opnieuw voor een daverende verrassing te zorgen. Wel is hij met zijn leeftijd van 14 jaar en 200 dagen de jongste deelnemer ooit aan het internationale golftoernooi in Nederland.

Wat goed is, komt snel. En wat Lev Grinberg betreft, is dat niet snel genoeg. Twee weken geleden maakte hij grote indruk met zijn golfspel in Antwerpen tijdens de Soudal Open, een toernooi van de DP World Tour. Grinberg sloeg oudere en mannen met veel meer ervaring simpel naar huis. Joost Luiten was één van hen, de tweevoudig winnaar van het Dutch Open haalde de cut niet. Grinberg deed dat wel met rondes van 70 en 69 slagen. Van de 155 gestarte golfers overleefden er 88 de kwalificatie voor het weekeinde niet.

Dat Grinberg op zaterdag en zondag in Antwerpen wat minder goed scoorde, daar maalde niemand om. De extreem jonge golfer had op het hoogste niveau de harten van de fans gestolen. Ook die van Daan Slooter, directeur van het Dutch Open dat deze dagen voor de tweede maal op rij gespeeld wordt op Bernardus Golf in Cromvoirt. Slooter had nog een plek open voor een internationale amateurspeler en besloot het ticket aan Grimberg te geven.

Golfpuber

„Wij zijn een toernooi dat altijd aandacht besteedt aan jong talent en de jeugd”, legt Slooter de aanwezigheid van de golfpuber. „Ik was zelf 15 jaar, toen ik voor het eerst speelde op het Dutch Open. Ik haalde de cut niet, dus ik weet wat Lev ongeveer meemaakt. Het is spannend, alles is nieuw. Gaat het goed, dan is het fantastisch. Speel je slecht, dan denk je in de weg te lopen en wil je het liefst zo snel mogelijk vertrekken. Ondanks zijn mindere score van vandaag (Lev komt binnen op + 10 slagen, red.) is deze dag heel belangrijk voor hem. Het helpt hem in de ontwikkeling van jong talent naar topgolfer.”

Om eerlijk te zijn, zegt Slooter, had hij vooraf niet verwacht dat Grinberg ook in zijn tweede seniorentoernooi op rij opnieuw zou vlammen en wederom met de beste mannen mee zou spelen. „Ik zag in Antwerpen dat hij de eerste twee ronden heel goed speelde en daarmee de cut haalde. Vervolgens was ik heel benieuwd wat dat met hem zou doen. Je zag in het weekeinde dat hij hij minder goed presteerde, wat logisch te verklaren is.”

Slooter gaat verder: „Door Lev hier opnieuw in een sterk deelnemersveld weer te laten spelen, kan hij zich nog een keer testen. Daarbij willen wij hem graag helpen. Deze twee toernooien zijn heel belangrijk voor zijn ontwikkeling, hij leert hier meer dan een heel seizoen bij de jeugd. Maar als Lev hier weer de cut zou halen, dan had mij dat heel erg verrast.”

Hectisch

In tegenstelling tot de golfbaan in Antwerpen, was Bernardus in Cromvoirt een onbekend terrein voor Grinberg. Hij woont sinds vijf jaar in de Belgische stad, nadat zijn vader vanwege werkzaamheden Oekraïne had ingeruld voor België. Sindsdien is Rinkven de thuisbaan van de jonge golfer, die tevens een Belgisch paspoort heeft en na de Soudal Open vooral druk was met het beantwoorden van de ontelbaar vele berichtjes die hij had gekregen. En met het oefenen van zijn handtekening, waar golffans om vroegen en wat ook een nieuwe ervaring voor hem was. „De eerste paar dagen was het hectisch, maar inmiddels is mijn leven weer zoals het was voor het toernooi”, zegt de hoofdrolspeler na afloop van zijn eerste wedstrijddag op het Dutch Open.

Met een chagrijnig gezicht levert Grinberg na zijn eerste achttien holes z’n scorekaart in. Daarop staan zeven bogey’s (een slag boven par) en een triple bogey, goed voor een totaal van + 10 slagen. „Vandaag was niet z’n fijne dag, ik heb echt verschrikkelijk gespeeld. I played horrible.”

Leeftijd is enkel een getal

Niets ging zoals hij wilde, moet een teleurgestelde Grinberg erkennen. „Vanaf de start was het slecht, niet liep. Na de eerste negen holes heb ik mijn gameplan aangepast en ben ik voor pars gegaan in plaats van birdies”, aldus de gretige en ambitieuze golfer. De suggestie dat hij niet op een mindere score mag worden afgerekend omdat hij nog maar 14 jaar jong is, wuift Grinberg direct en resoluut weg. „Leeftijd is enkel maar een getal. Het gaat hier om golf en dat was vandaag niet goed.”

Hij belooft een betere score op dag 2 van het Dutch Open. „Ik ga vrijdag voor iedere pin (de vlag in de hole, red.) en wil op elke hole een birdie maken.”

Topsporter in hart en nieren

Slooter glimlacht als hij die woorden hoort. „Hij is een topsporter in hart en nieren, die willen altijd het beste. Als je niet met die instelling de baan ingaat, dan wordt het nooit wat. En wie weet maakt hij morgen (vrijdag, red.) wel een vier of vijf onder, dat hebben we het een week over die fantastische score van hem.”

Voor de Dutch Open-directeur maakt het niet veel uit of de inwoner van Antwerpen er dit weekeinde nog bij is, het verandert zijn mening over Grinberg niet. „Lev is echt speciaal, die jongen heeft iets. Als je als 14-jarige de cut haalt op een Europees toernooi, dan kun je echt wel wat. Ik hoop hem in de toekomst nog veel vaker te mogen zien spelen op ons toernooi.”

