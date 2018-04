Aanvoerder Borren stopt bij cricketteam

EK Judo Grol: Ik lijk een kind naast ze, maar ik win wel

17:15 Een leven als zwaargewicht kent zijn uitdagingen: Henk Grol at een periode 8000 calorieën per dag en paste zijn wedstrijdtactiek aan. Alles om succesvol te zijn, te beginnen volgende week op het EK in Israël.