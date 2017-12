Aanvoerster Snelder op hoede voor Japan: Niet onderschatten

De klinkende overwinning op gastland Duitsland heeft de Nederlandse handbalsters een 'boost' gegeven op het WK. Het geloof dat er weer iets moois kan groeien is terug bij de vice-wereldkampioen na de galavoorstelling in Leipzig (31-23). Aanvoerster Danick Snelder is de eerste om de hooggespannen verwachtingen te temperen. ,,Je haalt niet 'effe' de finale hier."

De eerstvolgende horde is maandag Japan in de achtste finales. ,,Een niet te onderschatten tegenstander", weet Snelder. ,,Ze zijn snel, wendbaar en daardoor gevaarlijk", aldus de 27-jarige cirkelspeelster, die eerder dit toernooi haar 150e interland speelde.



Snelder weet nog hoe lastig Oranje het had tegen de watervlugge Aziaten op het olympisch kwalificatietoernooi in maart 2016. Nederland won weliswaar ruim (33-25), maar het duurde lang voordat de ploeg vat kreeg op de tegenstander en zich wist los te maken. ,,We hadden toen veel moeite met hun snelle spel en gevarieerde dekking."

Tactiek

Japan eindigde op het WK in Duitsland als derde in groep C. De ploeg won knap van Montenegro en verloor nipt van olympisch kampioen Rusland, maar leed wel zwaar verlies tegen Denemarken. ,,We moeten hun zwakke plekken zoeken; ze zijn niet zo groot en hebben niet echte schutters, dus daarop zullen we onze tactiek aanpassen", aldus Snelder.

Stijgende lijn

Nederland begon de groepsfase stroef met een nederlaag tegen Zuid-Korea, maar daarna is het elke wedstrijd beter gegaan, meent Snelder. ,,Ik vond dat we tegen Servië al heel goed speelden (27-27), maar toen zijn we gestraft voor onze eigen slordigheden."

Tegen Duitsland liep het ineens wel vloeiend, meent de sterke cirkelspeelster. ,,We hebben de afgelopen jaren wel vaker goede wedstrijden gespeeld en deze hoort daar zeker bij. Vooral de eerste helft was van uitzonderlijk niveau. Het ging vanzelf, de timing was goed, we scoorden makkelijk. De kunst is om na zo’n goede wedstrijd niet te denken dat we er al zijn. Die wedstrijd tegen Japan wordt echt een opgave."

