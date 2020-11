Abbingh overtuigd dat EK niet door zou gaan: ‘Maar nu wil ik gewoon weer een medaille’

Abbingh is de vedette in de ploeg. Zij maakte vorig jaar de winnende goal in de finale tegen Spanje op het WK in Japan en bezorgde Nederland historisch goud. ,,Ik snap dat ze in Denemarken wel even twijfelden of het verstandig is om zestien verschillende landen binnen te laten, maar gelukkig heeft de Deense organisatie de politiek kunnen overtuigen dat het veilig kan. Dat denk ik dus ook. We gaan in een bubbel, komen niet van onze hotelkamer af buiten de trainingen en de wedstrijden.”

Het wordt een toernooi anders dan anders, zegt de topschutter, die tegenwoordig furore maakt bij de Deense club Odense. ,,Al was het maar omdat er weinig publiek is. Maar ondanks alle onzekerheden rond het virus, de vele blessuregevallen na de lockdown en de vraag of het verstandig is qua belastbaarheid, overheerst het gevoel dat we graag een toernooi willen spelen. We moeten ons richten op handbal.”

De ploeg moet er meteen staan, vindt Abbingh. ,,Niet beginnen met een nederlaag zoals op het WK in Japan. Willen we meedoen om de titel, dan moeten we alle wedstrijden winnen in de poule en 4 punten meenemen de hoofdronde in. De status van wereldkampioen hebben we en daar moeten we zeker niet bang voor zijn, ook al weten we dat iedere tegenstander extra gemotiveerd is. Maar ik wil gewoon weer een medaille halen en het liefst de gouden. Ik wil nog meer laten zien wat ik waard ben.”

Abbingh memoreert de vorige kampioenschappen, die steevast moeizaam begonnen. ,,We zijn eraan gewend geraakt dat we in aanloop naar een toernooi belangrijke speelsters kwijtraakten. Dat waren Yvette Broch en Danick Snelder voor het EK van 2018, Nycke Groot voor het WK van 2019 en nu is het Estavana Polman. We beginnen nooit compleet, maar slagen er toch in tot grote prestaties te komen. De saamhorigheid is groot, iedereen cijfert zich weg in het teambelang en we vinden altijd wel een oplossing. Dus ik vertrouw erop dat het dit EK ook goed komt, al is de basis wat smaller en komt er meer op de schouders terecht van de jonge meiden."

