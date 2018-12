Abbingh schiet Oranje in slotseconde naar groepszege op EK

Door Lisette van der Geest



Aan spanning geen gebrek, vanavond in Montbéliard. Achterstand, chaos en een ontknoping in de laatste seconden van de wedstrijd. Lois Abbingh, een jaar geleden de uitblinker van het Nederlands team tijdens het WK, schiet Nederland in de laatste twee seconden met een vrije worp naar de winst. Hiermee bemachtigt het team van bondscoach Helle Thomsen belangrijke punten: de winst uit de poulefase telt namelijk mee in ronde twee.



Dit betekent dat Nederland zondag in Nancy aan het tweede deel van het EK begint, al moet het team voor de vorm woensdagavond nog aantreden tegen Kroatië voor de laatste wedstrijd in de poulefase.



Nederland wist op voorhand dat de ervaren Spaanse handbalsters bekendstaan om hun snelle spel, maar het is in de eerste helft juist Nederland dat relatief makkelijk scoort uit de fast breaks. Vijf keer, een honderd procent score, tegenover nul keer van de Spaanse vrouwen. Dat maakt onder meer dat Nederland met drie punten voorsprong de rust ingaat (14-11).



Maar van die voorsprong is ruim zeven minuten in de tweede helft niets meer over. Chaotisch spel en een dominerend Spanje dat kansen niet onbenut laat, doet de voorsprong van drie punten veranderen in een achterstand. Ook in het vervolg van de wedstrijd loopt Spanje meermaals uit tot twee punten verschil. Tot de laatste minuten. Tot Abbingh toeslaat, met eerst een strafworp en enkele minuten later een vrije worp.