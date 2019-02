Abdi Nageeye verpulvert Nederlands record halve marathon

60 meter indoor Schippers snelt in eerste optreden van 2019 meteen naar EK-limiet

2 februari Dafne Schippers heeft in haar eerste race van dit jaar direct voldaan aan de limiet voor de EK indoor op de 60 meter. De 26-jarige Utrechtse won bij de Indoor Meeting in Karlsruhe haar serie na een indrukwekkende versnelling in het tweede deel van de race in 7,25 seconden, precies de tijd die vereist is om naar de EK in Glasgow te gaan.