Acht turners krijgen voorrang richting Spelen

Gymastiekbond KNGU heeft voor de mannen de selectieprocedure en de doelstelling vastgelegd. Die ligt voor de Spelen van Tokio op een plaats als team bij de beste acht landen en twee individuele medailles. Het eerste belangrijke toernooi in de cyclus is de EK in augustus in Glasgow. Hoewel de definitieve selectie voor dat evenement begin juli wordt bepaald, stelt Van Bokhoven na de test van zaterdag al een voorlopige EK-trajectselectie samen. ,,De kans is groot dat die dezelfde samenstelling heeft als het kernteam'', aldus van Bokhoven. ,,De NK komende zomer zijn nog een open kwalificatiemoment voor de EK. Een turner van buiten het kernteam zou zich daar kunnen plaatsen voor de EK.''