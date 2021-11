Achterstand Jeffrey Herlings loopt op in strijd om wereldtitel in MXGP

Jeffrey Herlings heeft in de strijd om de wereldtitel in de MXGP zijn achterstand op Romain Febvre iets zien groeien. De 27-jarige Brabander kwam in de eerste manche van de Grote Prijs van Lombardije als tweede over de finish, achter de Franse leider in het WK-klassement. Het verschil tussen de twee liep daardoor op tot zes punten.

Herlings vertrok op het zandcircuit van Mantova van poleposition, maar viel door een val in de openingsronde terug naar de vijftiende plaats. De Brabander, die in 2018 de wereldtitel in de zwaarste klasse veroverde, moest daardoor opnieuw in de achtervolging. Herlings wist weer naar voren te rijden en hield zo de schade beperkt. In de laatste ronde verdrong hij de Sloveense titelverdediger Tim Gajser van de tweede plaats.

Gajser kwam als derde over de finish, maar werd door de wedstrijdleiding voor straf teruggezet naar de achtste plek omdat hij bij de start had afgesneden. De Sloveen, de wereldkampioen van 2019 en 2020, moest de tweede plek in het WK-klassement afstaan aan Herlings. Gajser heeft nu 13 punten achterstand op Febvre.

Glenn Coldenhoff eindigde als elfde in de eerste manche. Later op zondag volgt de tweede manche in Mantova, waar woensdag ook het seizoen wordt afgesloten met de GP van Mantova.

