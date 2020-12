Achtjarige dopingschorsing zwemmer Sun Yang door Zwitserse rechtbank opgeheven

Yang werd in februari voor acht jaar geschorst door het CAS en het tribunaal volgde daarmee de straf die het mondiale dopingbureau WADA voor hem had bedacht. De zwemmer ging met succes in beroep tegen het vonnis bij de Zwitserse rechtbank. Hij maakte bezwaar tegen de voorzitter van het jurypanel van het CAS die hem had veroordeeld. Die zou in het openbaar anti-Chinese opmerkingen hebben gemaakt. Het WADA bevestigde dat de Zwitserse rechtbank een bezwaar tegen de voorzitter had aanvaard. ,,We zullen stappen ondernemen om de zaak tegen Sun Yang weer krachtig te presenteren bij het CAS, waar het jurypanel dan een andere voorzitter heeft", luidde een verklaring van het antidopingbureau.

Deelname Olympische Spelen gloort

Het is nog niet bekend wanneer de zaak terugkeert bij het CAS. Tot die tijd is de schorsing van de zwemmer van tafel en behoort deelname aan de Olympische Spelen in Tokio ineens weer tot de mogelijkheden.

Sun, regerend wereld- en olympisch kampioen op de 200 meter vrije slag, weigerde in september 2018 mee te werken aan een onverwachte dopingcontrole. Leden van zijn begeleidingsstaf zouden zelfs bloedstalen met een hamer hebben vernietigd.



De mondiale zwembond FINA sprak Sun verrassend genoeg vrij vanwege "procedurefouten", maar WADA nam daar geen genoegen mee en eiste in een beroepszaak bij het CAS een schorsing van de Chinees, die in 2014 al eens drie maanden was verbannen uit het zwembad wegens overtreding van de dopingregels.



Ondanks het beroep mocht Sun in juli 2019 wel meedoen aan de WK. Tot ongenoegen van heel wat van zijn collega-zwemmers, die demonstratief weigerden om de Chinees op het podium te feliciteren nadat hij in Gwangju goud had gepakt op de 200 en 400 meter vrije slag.