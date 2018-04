AkzoNobel anderhalve dag later als derde in Brazilië

De Brunel van schipper Bouwe Bekking arriveerde dinsdagmiddag in Itajai, op de voet gevolgd door Dongfeng. De strijd om de zege in de langste etappe van de zeilrace om de wereld was in de slotfase ongemeen spannend. Na een race over liefst 7600 zeemijl (ruim 14.000 kilometer) van Auckland naar Itajai was het verschil tussen de Nederlandse formatie Brunel en de Chinese boot Dongfeng slechts een kwartiertje.