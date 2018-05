AkzoNobel vestigt record in Volvo Ocean Race

De zeven boten die deelnemen aan de Volvo Ocean Race schieten in hoog tempo de Atlantische Oceaan over, in de negende etappe die voert van de Amerikaanse stad Newport naar Cardiff, de hoofdstad van Wales. Op basis van de weersvoorspellingen was al aangekondigd dat het afstandsrecord er deze dagen weleens aan kon gaan. Het record stond op naam van de Ericsson 4 van de Braziliaanse schipper Torben Grael, die in de editie van 2008-2009 in 24 uur tot 596,6 zeemijlen kwam.