Al 223 meldingen van wantoestanden in turnen

Sinds 8 december zijn er vanuit de turnwereld nog eens 31 contacten geweest met het Centrum Veilige Sport Nederland of via de vertrouwenscontactpersonen van gymnastiekbond KNGU. Daarmee is het totaal aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag inmiddels gekomen op 223.

Het is een aantal waar KNGU-directeur Marieke van der Plas van schrikt, maar nog steeds hoopt ze op meer verklaringen. ,,Er zit nog steeds een gat tussen wat mensen meemaken en wat ze melden”, zei ze maandag tijdens een update rond de wantoestanden in het turnen.

Sinds afgelopen zomer loopt er een onderzoek van Verinorm naar grensoverschrijdend gedrag in de turnsport terwijl er inmiddels 68 contacten zijn doorgespeeld naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Die instantie meldde in december onderzoek te doen naar het gedrag van zo’n 25 coaches. Onder hen is KNGU-coach Vincent Wevers, die onlangs weer te maken kreeg met een beperking. ,,Een eerdere versoepelde ordemaatregel is aangescherpt”, veel meer wilde Van der Plas er niet over kwijt. “Hij mag geen contact meer hebben met leden en oud-leden van de KNGU, behalve de turnsters uit de huidige nationale selectie.” Wevers zou oud-turnsters die hem beschuldigden ‘intimiderend’ hebben benaderd, meldden NRC en het Noordhollands Daglad vorige week.

Het onderzoek van Verinorm, zowel naar topsport als breedtesport, loopt mogelijk enige vertraging op. Een van de onderzoekers, Marjan Olfers, meldde op Twitter dat ze besmet is met het coronavirus. ,,Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de planning”, zei Van der Plas. De KNGU hoopt dit voorjaar de resultaten te kunnen presenteren. Op verzoek van de KNGU heeft het ISR na kritiek van een aantal (ex-)turnsters en ouders het onderzoeksprotocol en de procedures aangescherpt. Van der Plas: ,,Waar ik vooral wakker van lig is de preventieve kant. Hoe krijgen we meldingsbereidheid omhoog?”

Of de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke tuchtzaken bij het ISR gevolgen kunnen hebben voor coaches van de nationale selectie kon Van der Plas vandaag niet zeggen. ,,Daar kunnen we nu niet op vooruitlopen.” Volgens Mark Meijer, technisch directeur van de KNGU, liggen er alternatieve scenario’s klaar. ,,We hebben meerdere opties. Net als je er rekening mee moet houden dat er een coach met corona besmet is.”