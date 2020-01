All-Star Game NBA eerbetoon aan verongelukte Bryant

Luiten in top 15 na eerste ronde Saudi Internatio­nal

30 januari Joost Luiten is redelijk goed gestart in het Saudi International, het derde toernooi op rij van de Europese Tour in het Midden-Oosten. De Nederlander kwam na zijn eerste ronde op de Royal Greens in King Abdullah Economic City uit op 67 slagen, drie onder par. Hij bezet in de tussenstand de gedeelde veertiende plaats met drie slagen meer dan de twee leiders.