Alleen Miyachi lijkt concurrent Zonderland op weg naar Tokio

VideoEpke Zonderland lijkt in zijn alternatieve route naar de Olympische Spelen van Tokio in de aanstaande wereldbekerwedstrijden alleen nog te hoeven kijken naar de Japanner Hidetaka Miyachi.

Omdat de Fries maandag in de kwalificaties van de WK turnen uit de rekstok viel, miste hij de mogelijkheid om zich via een toestelfinale te plaatsen voor Tokio 2020. Op het moment dat Zonderland aan zijn oefening begon, was al duidelijk dat de Nederlandse turners zich als team ook niet hadden gekwalificeerd voor de Spelen.

Er is één ticket te verdienen per toestel in de wereldbeker waar de beste drie resultaten uit acht wedstrijden tellen. Vier zijn er achter de rug waarvan Zonderland er twee won, Miyachi één en Tin Srbic één. De Kroaat telt niet meer mee want hij pakte in Stuttgart een olympisch ticket. Er volgen nog vier wereldbekers, te beginnen over anderhalve maand in Cottbus. ,,De uitdaging is nu om daar fit te zijn", zei Zonderland na een moeilijke avond in Stuttgart. ,,Over zes weken moet ik er staan."

Quote Op sprong maakten we twee grote fouten waar je juist punten kunt pakken. Epke Zonderland Volgend jaar volgen wedstrijden in Melbourne, Bakoe en Doha. Zonderland is bij een derde wereldbekerzege nog niet zeker van de eindwinst. Bij een gelijke stand, als Miyachi er ook drie wint of zich nog een dark horse meldt die er drie op zijn naam weet te schrijven, tellen de punten. Zonderland won tot nu toe met scores van 14,866 (Cottbus) en 14,633 (Bakoe). Miyachi was de beste in Melbourne: 14,733. ,,Het is lastiger dan hier waar ik met 14,4 de finale had gehaald", meende de olympisch en drievoudig wereldkampioen. ,,Ik heb vier kansen, maar het moet wel volle bak zijn.”





,,Keihard balen", noemde hij het missen van kwalificatie als team voor de Spelen. ,,Op sprong maakten we twee grote fouten waar je juist punten kunt pakken. Toen was het klaar." Zonderland was nog niet eens in actie geweest. Hij was er voor de laatste twee toestellen: brug en rek. "Ik heb het zelf laten liggen op rek. De druk van de teamprestatie was al weg, het ging alleen nog om mezelf."

Zonderland pakte mis na zijn eerste vluchtelement, de Cassina. ,,Dit zijn fouten die je maakt als je niet echt in vorm bent", zei hij. Zonderland had een gemankeerde voorbereiding. Na een verkoudheid kreeg hij last van zijn bijholtes, een klacht die hem in 2015 al hinderde. ,,Als je het eenmaal hebt gekregen is het chronisch."