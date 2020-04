‘Als ik in Australië steeds twee weken in quarantaine moet zitten, houdt het op’

Door Natasja Weber



Alle openbare zwembaden in Australië zijn sinds eind maart gesloten. Maar in zijn woonplaats Gold Coast aan de oostkust is het water nooit ver weg voor Jacco Verhaeren. De 51-jari­ge hoofdcoach van Swimming Australia neemt regelmatig een duik in de oceaan. Ondanks de lockdown is het strand geen verboden terrein voor Australiërs. ,,We hebben hier in het oosten nog geluk’’, vertelt Verhaeren als hij net thuis is van een uurtje zwemmen in zee met zijn jongste zoon. ,,Op veel plekken zitten er haaien, hier ook wel eens, maar door haaiennetten hebben wij er weinig last van.’’