Alsof Klopp de plannen van Guardiola heeft gejat

Honkbalschandaal VSStel je voor je voor dat Liverpool Jürgen Klopp na het winnen van de Champions League zou ontslaan omdat hij de tactische plannen van zijn tegenstanders zou hebben gepikt. Onmogelijk? Niet in het Amerikaanse honkbal, waar AJ Hinch, de succescoach van de Houston Astros, wegens valsspelen door zijn club zonder pardon op straat is gezet.

Wat is er aan de hand?

De Houston Astros, een van de succesvolste Amerikaanse honkbalclubs van de laatste jaren, hebben geheime tekens van hun tegenstanders ‘gestolen’. De club uit Texas, winnaar van de World Series in 2017 en verliezend finalist in 2019, is voor dit vergrijp keihard gestraft door de MLB (Major League Baseball) met de hoogst mogelijke boete van 5 miljoen dollar (4,5 miljoen euro). Bovendien zijn coach AJ Hinch en directeur Jeff Luhnow voor een jaar geschorst. Die maatregel ging clubeigenaar Jim Crane niet ver genoeg, want hij wees Hinch en Luhnow meteen de deur.

Volledig scherm Houston Astros-eigenaar Jim Crane maakt zijn maatregelen bekend. © AP

Wat hebben de Astros precies geflikt?

Door gebruik te maken van camera’s konden de Astros achterhalen welke aanwijzingen de catcher van de tegenstander aan zijn werper gaf. Op die manier wisten de slagmensen van Houston wat ze konden verwachten: een snoeiharde fastball, een tragere changeup of een wegdraaiende curveball bijvoorbeeld. Cruciale informatie in een sport waarbij elke bal beslissend kan zijn. De beelden werden bekeken in de catacomben en via signalen – fluitjes en tikken tegen de prullenbak in de dug-out – aan de spelers op het veld doorgegeven.

Volledig scherm Jose Altuve slaat namens Houston Astros een homerun in de World Series van 2017 tegen Los Angeles Dodgers. © EPA

Hoe kwam de zaak aan het licht?

Mike Fiers, een voormalig pitcher van de Houston Astros, onthulde de dubieuze handelswijze van zijn ex-club in een interview met de Amerikaanse sportwebsite The Athletic. Hij bekende dat de Astros gebruik maakten van een camera in het centerfield die op de catchers gericht staat. Uit onderzoek van de MLB bleek vervolgens dat de club uit Houston in het seizoen 2017 en een deel van 2018 de kluit had belazerd.

Volledig scherm Voormalig Astros-pichter Mike Fiers op de heuvel bij de Oakland Athletics. © AFP

Is het stelen van aanwijzingen een doodzonde?

Deels is het part of the game. Honkbal is een sport van geheime gebaartjes en tekens. Honklopers en coaches proberen continu de codes van hun tegenstander te kraken. Niet per se netjes, maar ook weer niet illegaal. Wél ten strengste verboden is het om daarbij gebruik te maken van elektronische apparatuur. Gezien alle technische mogelijkheden van tegenwoordig komen clubs echter veelvuldig in de verleiding.

De Astros zijn dus niet de enige valsspelers?

Reken daar maar niet op. Best kans dat de Astros-affaire het topje van de ijsberg is. Ook de Boston Red Sox, de winnaar van de World Series van 2018, staan momenteel in het verdachtenbankje. Saillant detail: Alex Cora, de manager die de ploeg uit Boston aan de titel hielp, was een jaar eerder nog bench coach bij de valsspelende Astros.

Volledig scherm Alex Cora met zijn dochter Camila na het winnen van de World Series met de Boston Red Sox in 2018. © Getty Images