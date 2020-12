Alvarado wint eindelijk weer eens en is landgenoten te snel af

Brand verstevigde wel de leiding in het klassement op tijd dat ze aanvoert voor Betsema, die 53 seconden goed te maken heeft. Alvarado doet voor de eindzege niet mee met een achterstand van meer dan 5 minuten. De Rotterdamse was blij met haar eerste zege na meer dan vijf weken. ,,Ik had er zin in en ben gewoon mijn ding blijven doen”, vertelde ze bij Sporza. ,,Het was wel ploeteren op dit parcours. Met Brand en Betsema die dit ook goed kunnen. Het was zeker niet makkelijk. Ik heb wel foutjes gemaakt, maar ben alles blijven geven.”