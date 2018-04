Amerikaanse golfer Patrick Reed wint prestigieuze Masters

Choukoud zeer teleurgesteld: 'Ik kon beter stoppen'

8 april Khalid Choukoud is er niet in geslaagd de marathon van Rotterdam uit te lopen. De 32-jarige Hagenaar was gestart met de ambitie een tijd onder de 2.10 te lopen, maar hield het na 36 kilometer voor gezien. Choukoud reageerde ontgoocheld: ,,Ik denk dat ik geen marathons meer loop'', zei hij in een eerste reactie bij de NOS.