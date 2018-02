Annan en Caldas pakken mooie prijs

Annan boekte vorig jaar veel succes met het vrouwenteam, dat in de zomer Europees kampioen werd en in het najaar de Hockey World League won. Caldas veroverde met de mannen de Europese titel. De geboren Argentijn moest wel de prijs delen met de Nieuw-Zeelander Shane Mcleod, de bondscoach van het Belgische mannenelftal. Caldas was ook in 2014 de beste coach van het jaar, toen hij bondscoach was van de Nederlandse hockeyvrouwen.



SCHC viel bij de vrouwen ook in de prijzen: Maddie Hinch werd uitverkozen tot keepster van het jaar. Delfina Merino, voormalig speelster van de club uit Bilthoven, werd verkozen tot hockeyster van het jaar. Deze prijs ging aan de neus voorbij van de Nederlandse Lidewij Welten.