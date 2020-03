Antetokounmpo blinkt uit bij Bucks: 41 punten, 20 rebounds

Ook Abdi Nageeye kiest voor Rotterdam

12:08 Na de Nederlandse toppers Michel Butter en Khalid Choukoud doet ook Nederlands recordhouder Abdi Nageeye mee aan de marathon van Rotterdam. De Nederlands kampioen, die al is geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio, verpulverde vorig jaar in Rotterdam al zijn eigen Nederlandse record op spectaculaire wijze: van 2.08.16 naar 2.06.17! Hij werd er toen vierde mee.