Arjen Robben volbrengt eerste marathon, maar vond het niet leuk: ‘Het publiek sleepte me er doorheen’

Direct na de finish kreeg Robben van de regionale zender Rijnmond de vraag hoe zijn eerste marathon was bevallen. ,,Niet leuk, het was echt niet leuk”, zei hij hijgend, met kramp in zijn benen. ,,Ik heb het gehaald, maar daar is alles mee gezegd. Ik ben vaak diep gegaan en heb ook vaak genoeg moeten knokken, maar dit was ook echt vechten”, aldus de 38-jarige Groninger, die vorig jaar voor de tweede keer stopte met voetballen.



,,Dat publiek langs de kant helpt je zo enorm. Dank aan iedereen daarvoor, dat sleepte me er doorheen. In het begin was ik wel een beetje met een tijd bezig, maar op een gegeven moment gooi je dat overboord. Dan is het overleven en binnenkomen in mijn eerste marathon. Dan merk je wat zoiets doet met je lijf. Maar ik heb het gehaald.”