Atleet slecht beschermd in dopingstrijd

Meest succesvolle skispringer ooit mist seizoensstart

12:02 De Oostenrijkse skispringer Gregor Schlierenzauer mist de start van het olympische seizoen. De zesvoudig wereldkampioen ging gisteren tijdens een training onderuit en klaagde daarna over pijn in zijn rechterknie. Een MRI-scan wees een dag later uit dat de buitenband van de knie is ingescheurd.