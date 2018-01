Atleet Stuivenberg kampt met ernstige ziekte

Stuivenberg maakte afgelopen zomer deel uit van de Nederlandse estafetteploeg voor de 4x400 meter die tijdens het EK voor landenteams het Nederlandse record aanscherpte: 3.02.37.



,,Vorig jaar is in mijn bloed een hoge waarde van het HCG-hormoon gevonden", laat Stuivenberg weten. ,,De dopingautoriteit heeft dit even aangekeken maar toen ik over de verboden grens ging, ben ik hiervan begin augustus op de hoogte gebracht. Het kon twee dingen betekenen: of ik had doping gebruikt of het kon een teken zijn dat ik een vorm van kanker zou hebben. Doping was sowieso uitgesloten, daarom heb ik sinds augustus verschillende medische onderzoeken ondergaan om de oorzaak hiervan te kunnen vinden."



,,Uit een lange reeks onderzoeken kwam uiteindelijk naar voren dat ik kiemceltumoren in mijn lichaam heb, een vorm van zaadbalkanker", weet Stuivenberg. ,,Alleen zit het niet bij m'n testikels maar is het op andere plekken in mijn lichaam tot uiting gekomen. Ik ben 27 december direct opgenomen en de volgende ochtend begonnen met de eerste chemokuur. Ik ben zes dagen in het ziekenhuis gebleven. Nu staan mij nog drie opnames in het ziekenhuis te wachten waarin ik dezelfde chemokuren krijg."