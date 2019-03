Atlete Koster na 14 jaar weg bij coach: ‘Het is tijd voor verandering’

,,Na een geweldige week in Loughborough, kan ik met veel enthousiasme laten weten dat ik vanaf nu onder Rob Denmark train en dus regelmatig in Engeland te vinden ben'', gaf Koster te kennen.



,,Later wil ik terugkijken op mijn carrière wetende dat ik er alles aan heb gedaan om de top te bereiken'', vervolgde ze. ,,Dit heeft mij doen realiseren dat er dingen anders moeten en beter kunnen, het is tijd voor verandering. Dit betekent dat ik na 14 jaar samenwerking wegga bij mijn coach. Mijn coach die tevens mijn oom is en mij naar de Olympische Spelen heeft gebracht en veel andere successen heeft bezorgd. We hebben het maar mooi geflikt samen.''



Koster eindigde begin deze maand bij de EK indoor op de 3000 meter als zesde. In februari werd ze Nederlands indoorkampioen op de 1500 meter.



Bij de Olympische Spelen van Rio 2016 werd Koster op de 1500 meter in de series uitgeschakeld.