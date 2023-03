Atletiekbond strenger voor transgenders: na puberteit als man geen deelname meer als vrouw

,,Daarmee is niet gezegd dat het voor altijd ‘nee’ blijft", aldus Coe na een stemming waarbij 71% van de nationale atletiekbonden instemden met de nieuwe regel. De Brit voegde daaraan toe dat de maatregel, die op 31 maart ingaat, genomen is vanuit “de overkoepelende verantwoordelijkheid om de vrouwelijke categorie te beschermen.” Er wordt door World Athletics nu een werkgroep opgesteld die de richtlijnen rond deelname van transgenders verder zal onderzoeken.

Ook heeft World Athletics de regels voor intersekse atleten met een van nature hoog testosterongehalte aangescherpt. Niet alleen is de maximumwaarde voor testosteron verlaagd, atleten moeten ook twee jaar in plaats van één jaar voldoen aan die lagere waarde om bij de vrouwen te mogen blijven meedoen. Dat kan door het slikken van medicatie. Verder geldt deze testosteronregel voortaan voor alle atletiekonderdelen en niet meer alleen voor de loopafstanden van 400 meter tot en met de Engelse mijl.

De mondiale atletiekbond nam met het oog op eerlijke competitie in 2018 al het besluit dat vrouwen met een van nature hoog testosterongehalte remmers moesten nemen om aan wedstrijden op de afstanden van 400 meter tot en met de Engelse mijl te kunnen meedoen. Belangrijkste slachtoffer van die regel was de Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya. De tweevoudig olympisch - en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter weigerde de bewuste medicatie om haar testosteronspiegel te verlagen en kon daardoor niet meer deelnemen aan wedstrijden op haar favoriete afstand. De atlete klaagde de mondiale bond aan bij het internationaal gerechtshof (CAS), maar kreeg geen gelijk.

Atletiekfederatie heft na 8 jaar dopingschorsing Rusland op



World Athletics heeft na bijna acht jaar een einde gemaakt aan de dopingschorsing van de Russische atletiekbond. De federatie is eindelijk tevreden met de maatregelen die in Rusland zijn genomen om het systematische gebruik van doping uit te bannen. Dat betekent echter niet dat Russische atleten weer welkom zijn bij internationale wedstrijden en toernooien, want World Athletics houdt wel vast aan de uitsluiting van Russische en ook Belarussische atleten vanwege de oorlog met Oekraïne.

De Russische atletiekbond RusAF werd in 2015 geschorst nadat in een vernietigend rapport van het mondiale antidopingbureau WADA een “diepgewortelde dopingcultuur” was vastgesteld. De Russische federatie werd gemaand schoon schip te maken met een betrouwbaar dopingbeleid, waar geen millimeter ruimte was voor doping.