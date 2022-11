Augusto Fernández pakt titel in Moto2 na val concurrent

Ogura (21) reed in de openingsfase van de race enkele plaatsen voor Fernández en stond op een bepaald moment virtueel nog maar een half punt achter de Spanjaard in het klassement. Na zeven rondes ging het echter mis. De Japanner schoof met zijn motor de grindbak in en moest de race beëindigen. Fernández had de titel daarmee binnen. De 25-jarige Madrileen gunde de zege in Valencia aan zijn jonge landgenoot Pedro Acosta en kwam zelf juichend als tweede over de finish.