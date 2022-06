Augusto Fernández wint Moto2 in Assen, Bo Bendsneyder geniet van vijfde plaats

De 23-jarige Rotterdammer werd vijfde, nadat hij halverwege de race nog op de derde plaats lag en op weg leek naar zijn eerste podiumplaats in de Moto2-klasse.. ,,Ik heb enorm genoten. Ik denk dat ik veel mensen de mond heb gesnoerd. Ik denk dat dit een van de mooiste resultaten in mijn loopbaan is, tot nu toe", zei Bendsneyder. ,,Ik heb geknokt voor het podium, maar het zat er helaas net niet in. Toch ben ik enorm tevreden over wat ik de mensen hier heb kunnen laten zien", zei hij. Op het circuit in Assen zijn dit weekend weer ruim 100.000 toeschouwers welkom, waar dat er vorig jaar nog maar 20.000 mochten zijn. In 2020 ging de TT Assen helemaal niet door vanwege corona.

De 16-jarige Zonta gaf na afloop bij de NOS een zeer technisch verhaal over zijn race. ,,Ik heb goede rondetijden kunnen rijden. De snelheid was heel goed, maar dat vertaalt zich niet echt in deze uitslag omdat er geen valpartijen waren en iedereen een solide race had. Heel stiekem had ik wel gehoopt op een puntje vandaag. Als ik iets beter was gestart, dan had dat er misschien wel in gezeten", zei Van den Goorbergh.