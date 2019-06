Australische mannen in finale Hockey Pro League te sterk voor België

Australië bereikte de finale eenvoudig, vrijdag werd Groot-Brittannië met 6-1 aan de kant gezet. België had op zijn beurt Nederland verslagen (3-1). Oranje won eerder op zondag de strijd met de Britten om het brons: 5-3.



De Australiërs stonden na het eerste kwart al op een 2-0-voorsprong door treffers van Trent Mitton en Flynn Ogilvie. Vlak voor rust vergrootte Blake Govers de marge zelfs naar drie door een strafbal raak te pushen. Met de comfortabele stand viel Australië in de tweede helft ver terug. In de 44e minuut scoorde de Belg Loïck Luypaert via een strafcorner. Op dezelfde manier scoorde Alexander Hendrickx later. Het zorgde nog voor drie spannende laatste minuten.