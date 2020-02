Autocoureur Catsburg moet race in Australië staken na aanrijding met kangoeroe

De autorace in Australië was drie uur oud toen Catsburg het stuur overnam van teamgenoot Chaz Mostert. Kort daarna kwam de Nederlander in aanraking met de kangoeroe. ,,De motorkap ging langzaam kapot en brak uiteindelijk af in een slipstream vanwege alle trillingen. Ik vind het erg sneu voor de kangoeroe, dit wil je natuurlijk niet. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat mijn race kangaruined werd”, stelde Catsburg met een knipoog op Twitter.



Er werd nog een poging gedaan de auto te repareren, maar dat bleek te ingewikkeld waardoor Catsburg en zijn team van Walkenhorst Motorsport de race in het intercontinentale GT Challenge-seizoen definitief moesten staken.